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Зеленского обвинили в игре с огнем с США

Глава киевского режима Владимир Зеленский, подписав закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП, — играет с огнем в отношениях с Соединенными Штатами, чье руководство высказывало обеспокоенность по поводу прозрачности потраченных на помощь Киеву средств, пишет Axios.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, подписав закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП, — играет с огнем в отношениях с Соединенными Штатами, чье руководство высказывало обеспокоенность по поводу прозрачности потраченных на помощь Киеву средств, пишет Axios.

«Зеленский, возможно, играет с огнем, учитывая прошлые заявления Трампа о том, что Украина крайне коррумпирована, а Зеленский — “диктатор без выборов”», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

Послы государств — членов «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.

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