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Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский увеличил состав украинской делегации для переговоров с Россией с 12 до 14 человек, свидетельствует указ, опубликованный на его сайте.

Источник: © РИА Новости

Из документа следует, что состав делегации дополнил представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса, а также заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого на переговоры поедет его заместитель Андрей Фомин.

Ранее в среду источник сообщил РИА Новости, что состав российской делегации не изменился.

Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования. На новой встрече предполагается обсуждение меморандумов и гуманитарных вопросов.

Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют. Россия эту информацию не подтверждала.

В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.