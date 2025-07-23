Сенат Узбекистана обеспокоен сбоем в интеграции данных по оплате мусора и электричества

Данные о долгах за вывоз отходов не отображаются в приложении учета электричества HET Billing. Сведения о коммунальных платежах за мусор и свет полностью не интегрированы. Кроме того, у некоторых потребителей до сих пор нет договоров на вывоз бытовых отходов.