Сенат Узбекистана обеспокоен сбоем в интеграции данных по оплате мусора и электричества

В марте был принят закон об ограничении на прием платежей за электричество в случае наличия долгов за вывоз мусора. Однако готовность цифровой инфраструктуры к применению закона вызвала вопросы у парламентского комитета. Они указали на ошибки и расхождения в абонентских расчетах.
Данные о долгах за вывоз отходов не отображаются в приложении учета электричества HET Billing. Сведения о коммунальных платежах за мусор и свет полностью не интегрированы. Кроме того, у некоторых потребителей до сих пор нет договоров на вывоз бытовых отходов.
По словам членов парламентского комитета, эти вопросы вызывают серьезное беспокойство общественности. Потребители опасаются необоснованных ограничений со стороны энергетиков.
Комитет запросил у Минэнерго и Минэкологии республики сведения о конкретных механизмах исполнения закона и проблемах с интеграцией данных о платежах.