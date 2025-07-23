Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат Узбекистана обеспокоен сбоем в интеграции данных по оплате мусора и электричества

Сенатский комитет по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии запросил информацию о проблемах при интеграции данных о платежах узбекистанцев за мусор и свет, сообщила пресс-служба верхней палаты Олий Мажлиса.

Источник: Курсив

В марте был принят закон об ограничении на прием платежей за электричество в случае наличия долгов за вывоз мусора. Однако готовность цифровой инфраструктуры к применению закона вызвала вопросы у парламентского комитета. Они указали на ошибки и расхождения в абонентских расчетах.

Данные о долгах за вывоз отходов не отображаются в приложении учета электричества HET Billing. Сведения о коммунальных платежах за мусор и свет полностью не интегрированы. Кроме того, у некоторых потребителей до сих пор нет договоров на вывоз бытовых отходов.

По словам членов парламентского комитета, эти вопросы вызывают серьезное беспокойство общественности. Потребители опасаются необоснованных ограничений со стороны энергетиков.

Комитет запросил у Минэнерго и Минэкологии республики сведения о конкретных механизмах исполнения закона и проблемах с интеграцией данных о платежах.