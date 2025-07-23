Призывы Трампа сильно «возмутили» Обаму: экс-президент нарушил молчание

«Из уважения к президентскому посту наш офис обычно не удостаивает ответом постоянную чепуху и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа», — приводит Guardian заявление Обамы, который также назвал обвинения Трампа нелепыми. По его словам, такие утверждения являются «слабой попыткой отвлечь внимание».