Призывы Трампа сильно «возмутили» Обаму: экс-президент нарушил молчание

44-й президент США Барак Обама решил ответить на призывы главы Белого дома Дональда Трампа привлечь его к ответственности. Политик отверг все обвинения, в том числе о попытке организовать «переворот» после выборов в 2016 году.
«Из уважения к президентскому посту наш офис обычно не удостаивает ответом постоянную чепуху и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа», — приводит Guardian заявление Обамы, который также назвал обвинения Трампа нелепыми. По его словам, такие утверждения являются «слабой попыткой отвлечь внимание».
В своем ответе политик раскритиковал публикацию директора Национальной разведки Тулси Габбара, согласно которой администрация Обамы скрыла данные разведки о том, что у России «не было намерения и возможностей» взламывать электронную избирательную систему на выборах США в 2016 году.
Напомним, Трамп обвинил экс-президента США в мошенничестве на выборах 2016 года, призвав «преследовать в судебном порядке Обамы и бандитов».