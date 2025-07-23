Новый глава Еланского района Алексей Голев приступил к работе

Больше семи лет Голев занимался фермерством, а затем подался во власть — стал главой Дубовского сельского поселения, но потерял этот пост с подачи прокуратуры. Надзорный орган выяснил, что сельский глава дал своему отцу участок в аренду для выпаса скота. И усмотрел в этом конфликт интересов.