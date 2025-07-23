Новый глава Еланского района Алексей Голев приступил к работе

«Алексею Александровичу 36 лет, он уроженец Еланского района, родился в селе Дубовое. Имеет высшее образование, опыт работы в сфере АПК и административного управления», — рекомендуют чиновника в облкомтерполитики, добавляя, что ВолГАУ новоиспеченный глава окончил в 2011 году, а позже защитил кандидатскую диссертацию.
Больше семи лет Голев занимался фермерством, а затем подался во власть — стал главой Дубовского сельского поселения, но потерял этот пост с подачи прокуратуры. Надзорный орган выяснил, что сельский глава дал своему отцу участок в аренду для выпаса скота. И усмотрел в этом конфликт интересов.
Когда по истечении срока полномочий Голев покинул пост, прокуратуру такая формулировка не устроила. Прокурор района обратился в суд и потребовал, чтобы главу уволили по причине утраты доверия. Суд требования поддержал. Чиновник попытался оспорить это решение, но оно устояло в Волгоградском облсуде.
Тем не менее, когда в Елани арестовали главу города Александра Гугучкина по обвинению во взяточничестве, Алексей Голев занял его место. На должность его избрали в октябре 2024-го, а в ноябре правоохранители задержали уже главу района Дмитрия Литвинова, расчистив, таким образом путь Голеву на вершину районной власти.