Лукашенко заявил о личной встрече с президентом Египта

Еще Лукашенко сказал, что Минск интересует практическая реализация всех проектов в интересах и внутреннего рынка Египта, и третьих стран. В завершение глава Беларуси сказал о личной встрече с президентом Египта. И сказал, что будет обсуждаться на переговорах.