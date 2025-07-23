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Лукашенко заявил о личной встрече с президентом Египта

Лукашенко обратился к президенту Египта со словами об углублении отношений.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о личной встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусским лидером были направлены египетскому коллеге поздравления с национальным праздником — Днем Революции. И Лукашенко подчеркнул, что данное событие стало важным этапом на пути построения сильной и стабильной страны.

Также белорусский президент сказал, что современный Египет по-прежнему способствует единению стран Глобального Юга. Египет, как заметил глава республики, — это важный медиатор в Ближневосточном регионе и влиятельный лидер в Африке.

Отдельно Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск гордится исключительным уровнем белорусско-египетских отношений. А еще сказал, что власти Беларуси готовы углублять взаимодействие с египетскими партнерами, развивать промышленную кооперацию, заниматься вопросами продовольственной безопасности, науки и технологий, водоочистки, медицины и фармацевтики.

Еще Лукашенко сказал, что Минск интересует практическая реализация всех проектов в интересах и внутреннего рынка Египта, и третьих стран. В завершение глава Беларуси сказал о личной встрече с президентом Египта. И сказал, что будет обсуждаться на переговорах.

— Рассчитываю, что во время личной встречи в Беларуси мы обсудим двустороннюю и международную повестки дня, а также дадим оценку работе наших правительств по активизации торгово-экономического сотрудничества, — заключил белорусский президент.

Тем временем глава МИД Рыженков заявил, что Евросоюз закрывается.

Еще глава МИД сказал, какую роль взяла на себя Беларусь вместо стран Балтии.

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