Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о личной встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусским лидером были направлены египетскому коллеге поздравления с национальным праздником — Днем Революции. И Лукашенко подчеркнул, что данное событие стало важным этапом на пути построения сильной и стабильной страны.
Также белорусский президент сказал, что современный Египет по-прежнему способствует единению стран Глобального Юга. Египет, как заметил глава республики, — это важный медиатор в Ближневосточном регионе и влиятельный лидер в Африке.
Отдельно Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск гордится исключительным уровнем белорусско-египетских отношений. А еще сказал, что власти Беларуси готовы углублять взаимодействие с египетскими партнерами, развивать промышленную кооперацию, заниматься вопросами продовольственной безопасности, науки и технологий, водоочистки, медицины и фармацевтики.
Еще Лукашенко сказал, что Минск интересует практическая реализация всех проектов в интересах и внутреннего рынка Египта, и третьих стран. В завершение глава Беларуси сказал о личной встрече с президентом Египта. И сказал, что будет обсуждаться на переговорах.
— Рассчитываю, что во время личной встречи в Беларуси мы обсудим двустороннюю и международную повестки дня, а также дадим оценку работе наших правительств по активизации торгово-экономического сотрудничества, — заключил белорусский президент.
Еще глава МИД сказал, какую роль взяла на себя Беларусь вместо стран Балтии.