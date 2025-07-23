Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский

Главу киевского режима Владимира Зеленского ждут сложности в отношениях с Западом после упразднения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.

Главу киевского режима Владимира Зеленского ждут сложности в отношениях с Западом после упразднения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.

«Запад ополчился на Зеленского, поскольку он сократил полномочия “независимых антикоррупционных органов”», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению эксперта, эти органы управляются Вашингтоном и их нельзя назвать независимыми.

22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

Послы государств — членов «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше