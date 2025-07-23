Главу киевского режима Владимира Зеленского ждут сложности в отношениях с Западом после упразднения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.
«Запад ополчился на Зеленского, поскольку он сократил полномочия “независимых антикоррупционных органов”», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
По мнению эксперта, эти органы управляются Вашингтоном и их нельзя назвать независимыми.
22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.
Послы государств — членов «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.