Россия готова возобновить полномасштабные поставки газа в Молдову: Тарифы на голубое топливо и электричество не понизятся, если не будет дешевого сырья из РФ

— Конечно же, эта ситуация нуждается в урегулировании и нормализации. Российская Федерация к этому готова при том понимании, конечно, что соответствующие шаги будут предприняты и с молдавской стороны. Есть арабская поговорка, которая гласит, что «нельзя хлопать одной рукой». Это можно делать только вместе, поэтому, естественно, мы призываем к нормализации вопросов энергетического снабжения. Можно сколько угодно строить новые линии электропередач и объявлять о своей энергетической независимости, но цены на газ и электричество от этого не понизятся, если не будет прямых поставок дешевого энергосырья из РФ, — считает Олег Озеров.