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Россия готова возобновить полномасштабные поставки газа в Молдову: Тарифы на голубое топливо и электричество не понизятся, если не будет дешевого сырья из РФ

Россия готова обсудить возобновление полномасштабных поставках газа в Молдову, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

Россия готова обсудить возобновление полномасштабных поставках газа в Молдову, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

Он отметил, «перспективы и возможности возобновления полномасштабных поставок газа и в Молдову, и в Приднестровье» обсуждались на встрече молдавских политиков Игоря Додона, Ирины Влах и др. с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, передает infotag.md.

— Конечно же, эта ситуация нуждается в урегулировании и нормализации. Российская Федерация к этому готова при том понимании, конечно, что соответствующие шаги будут предприняты и с молдавской стороны. Есть арабская поговорка, которая гласит, что «нельзя хлопать одной рукой». Это можно делать только вместе, поэтому, естественно, мы призываем к нормализации вопросов энергетического снабжения. Можно сколько угодно строить новые линии электропередач и объявлять о своей энергетической независимости, но цены на газ и электричество от этого не понизятся, если не будет прямых поставок дешевого энергосырья из РФ, — считает Олег Озеров.

Он отметил, что «Россия делала все, чтобы прерванные украинским руководством прямые поставки газа в Приднестровье продолжались»:

— Это затронуло не только Молдову и Приднестровье, но и Словакию, Венгрию, другие европейские страны. Сейчас поставки российского газа идут уже в основном через «Турецкий поток», и Россия делает все для того, чтобы они носили стабильный характер. Но огромное количество посредников и сложности с оплатой газа из-за санкций создают эту нестабильную ситуацию, которая, безусловно, несет угрозы экономическому положению Приднестровья.

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