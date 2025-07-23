«Хабаровский край: вместе растим будущее» — Дмитрий Демешин представил новую программу по улучшению демографии

Среди предложений и мероприятия по развитию института нянь, и сопровождение беременных женщин, и создание комфортной городской среды, ориентированной на семьи с детьми, и другие меры. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил вице-губернатору Артему Мельникову доработать концепцию с учетом поступивших инициатив. Формирование краевой комплексной программы, направленной на улучшение демографической ситуации в крае, планируется завершить до конца 2025 года.