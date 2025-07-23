«Хабаровский край: вместе растим будущее» — Дмитрий Демешин представил новую программу по улучшению демографии

Именно поэтому народосбережение и демография стали основными приоритетами работы команды Дмитрия Демешина. По поручению главы региона правительство разрабатывает комплексную программу улучшения демографической обстановки в Хабаровском крае. Она будет предусматривать и поддержку молодых матерей, и многодетных семей, и создание условий для того, чтобы семьи заводили детей.
Концепцию комплексной программы, рассчитанной на 2026−2030 годы, рассмотрели на заседании президиума правительства края. Представил ее вице-губернатор края Артем Мельников. Всего в программе три основных направления: повышение рождаемости, реализация семейной и демографической политики, а также увеличение ожидаемой продолжительности и качества жизни и снижение смертности. Слоган программы: «Хабаровский край: вместе растим будущее».
По словам Артема Мельникова, запланированы мероприятия по поддержке одиноких матерей, студенческих, многодетных семей, различные виды выплат, пособий, усиление работы по профилактике прерывания беременности, развитие корпоративной просемейной политики и много другие. Что, несомненно, должно положительно сказаться на улучшении демографической ситуации в Хабаровском крае.
В свою очередь губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что не стоит слишком полагаться только на материальную поддержку семей, эффективная демографическая политика требует комплексных решений, создающих благоприятные условия для жизни в регионе.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, что меры поддержки в текущей демографической ситуации необходимо нацеливать именно на стимулирование многодетности», — отметил Дмитрий Демешин.
Среди предложений и мероприятия по развитию института нянь, и сопровождение беременных женщин, и создание комфортной городской среды, ориентированной на семьи с детьми, и другие меры. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил вице-губернатору Артему Мельникову доработать концепцию с учетом поступивших инициатив. Формирование краевой комплексной программы, направленной на улучшение демографической ситуации в крае, планируется завершить до конца 2025 года.