Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий

В Самарской области продолжается масштабная работа по формированию комфортной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На 48 объектах (общественных) работы уже завершены.
Среди уже реализованных проектов:
Сызрань: парк «Тимирязевский» (первый этап), пешеходная дорожка на проспекте 50 лет Октября.
Октябрьск: территория у детского сада № 13, пешеходная зона на Александровской аллее.
Безенчукский район: скверы, детские площадки и пешеходные маршруты в поселке Безенчук и сельских поселениях.
Волжский район: Центральная площадь в Смышляевке, парковая зона в поселке Стройкерамика.
Малые города и села: благоустройство продолжается от Большечерниговского до Шигонского районов.
Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
Городской пляж в Сызрани.
Улица Сабирзянова в Отрадном.
Парк Горького в Октябрьске.
Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев контролирует соблюдение сроков и ход реализации проектов, подчеркивая необходимость безупречного исполнения работ: «Мы не просто ремонтируем территории, а создаем места, где людям действительно приятно находиться. Каждый обновленный сквер, пешеходная зона или детская площадка — это вклад в качество жизни наших жителей. Преображение происходит не только в крупных, но и в малых городах. Самое главное, что именно жители определяют приоритеты благоустройства через голосования и инициативы. Такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно нужны людям. Поэтому важно, чтобы территории могли долго служить жителям, а этого можно добиться только высоким качеством проводимых работ».
Работы на всех запланированных территориях продолжаются. Все проекты направлены на создание удобной, безопасной и современной среды для жизни.