Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев контролирует соблюдение сроков и ход реализации проектов, подчеркивая необходимость безупречного исполнения работ: «Мы не просто ремонтируем территории, а создаем места, где людям действительно приятно находиться. Каждый обновленный сквер, пешеходная зона или детская площадка — это вклад в качество жизни наших жителей. Преображение происходит не только в крупных, но и в малых городах. Самое главное, что именно жители определяют приоритеты благоустройства через голосования и инициативы. Такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно нужны людям. Поэтому важно, чтобы территории могли долго служить жителям, а этого можно добиться только высоким качеством проводимых работ».