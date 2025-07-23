Затулин высказался о шагах Кремля в конфликте с Азербайджаном

Шаги Кремля после обострения отношений с Баку парламентарий прокомментировал в беседе с «Лентой.ру». По мнению Затулина, Азербайджан после успеха в Нагорном Карабахе перешел на новый этап, и для него теперь связи с Москвой не являются ценными. Сейчас Баку демонстрирует, что отношения с Россией напряжены, чтобы это заметили те, кто выступает против РФ. Депутат считает, что российские власти должны обратить на это внимание и сделать соответствующие выводы.
«Из этого вовсе не следует, что мы тоже должны срываться на крик или устраивать поголовную облаву на азербайджанских торговцев на наших рынках. Это было наиболее глупым поведением, которое будет использовано самим Баку для доказательства того, что у нас в России одни азербайджанофобы», — приводит слова политика «Лента.ру».
Затулин подчеркивает, что Москве следует принимать решения, оценивая внутреннюю ситуацию в Азербайджане. Кроме того, по словам политика, «нужно поддержать тех в Армении, кто выступает против предательского курса премьера Никола Пашиняна».
Константин Затулин убежден, что России необходимо сделать гуманитарные жесты в адрес жителей Нагорного Карабаха и руководителей региона, которые были вынуждены пойти на уступки Баку. По мнению парламентария, то, что эти люди оказались за решеткой при присутствии России, — «позор».
«Вместо этого мы подписывали декларации о союзничестве, устраивали бесконечные помпезные визиты для того, чтобы как-то умиротворить президента Азербайджана», — заявил Затулин.
Депутат считает, что глава Азербайджана сделал выбор и определил, в каком направлении будет следовать его страна. По словам парламентария, это «не трагедия», но нужно оценить реальную ситуацию и противодействовать. Затулин подчеркнул, что возможности для этого у Москвы имеются.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что позиции России и Азербайджана по Украине не совпадают. Представитель Кремля заявил, что проблемы между Баку и Москвой не должны разрушить взаимоотношения двух государств.