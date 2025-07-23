Затулин высказался о шагах Кремля в конфликте с Азербайджаном

Шаги Кремля после обострения отношений с Баку парламентарий прокомментировал в беседе с «Лентой.ру». По мнению Затулина, Азербайджан после успеха в Нагорном Карабахе перешел на новый этап, и для него теперь связи с Москвой не являются ценными. Сейчас Баку демонстрирует, что отношения с Россией напряжены, чтобы это заметили те, кто выступает против РФ. Депутат считает, что российские власти должны обратить на это внимание и сделать соответствующие выводы.