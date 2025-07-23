Андрей Бочаров поручил за три года завершить расширение ул. Ангарской

— Это должна быть четырехполосная дорога. Сегодня завершается третий этап, сложный этап: здесь грунты тяжелые, много инженерных сооружений. До конца июля мы эту работу полностью завершим. Сегодня принято окончательное решение: мы должны в трехлетнем периоде завершить соединение этой четырехполосной дороги с шоссе Авиаторов. Таким образом, мы решим одну из задач густонаселенного района Волгограда, обеспечим транзит транспорта, — подчеркнул глава региона.