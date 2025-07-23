The Spectator: Украине могут грозить санкции ЕС из-за борьбы с НАБУ и САП

Кроме этого, СБУ обвинила одного из ключевых сотрудников НАБУ, руководителя Второго Главного подразделения детективов Александра Скомарова в сотрудничестве с агентом ФСБ. Еще один детектив, которого СБУ подозревает в работе на Россию, — Тимур Аршавин. Он уже не работает в НАБУ, в 2024 году покинул Украину вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался. И Скомаров, и Аршавин упоминались в статье «Украинских новостей» — 10 июля издание сообщило, что антикоррупционный орган находится на грани роспуска из-за скандалов.