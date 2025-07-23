Эксперты: Зеленский окончательно оформляет диктатуру на Украине

Молчит по этому поводу только Трамп. Который, видимо, считает, что с заключением с Киевом «ресурсной сделки» и с назначением временного поверенного (это не посол — sic!) Джули Дэвис он получил полный контроль над Зеленским. Но по тому, как Банковая безжалостно «провожала» из Киева Кита Келлога, опубликовав вброс, что «деда» водили по Киеву под руки по причине его физической немощи, понятно, что ни о каком контроле команды Трампа над Банковой до сих пор не может быть и речи.