Во вторник Верховная рада одобрила законопроект, лишающий независимости два антикоррупционных органа — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру, позднее свою подпись под документом поставил Владимир Зеленский. Закон вступил в силу сегодня, 23 июля. Теперь эти структуры полностью подчинены генпрокурору Украины. Вчера вечером в ряде городов Украины прошли митинги против ограничения полномочий НАБУ и САП. Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ, которых подозревали в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
Политолог Юрий Баранчик вспоминает, как перед Майданом в 2014 году на Украине активизировались «грантовые» организации USAID. В частности, такие структуры, как «Центр противодействия коррупции», стали методом неформального контроля США за украинскими чиновниками, получив за 10 лет существования более 8,1 млн долларов. По словам политолога, недавно Зеленский возбудил уголовное дело против руководителя этого центра. Прямых окриков из США не последовало, несколько публикаций в европейских СМИ оказались не в счет. «Это стало маркером того, что Зеленскому можно обострять, и он взялся за НАБУ и САП», — считает Баранчик.
Зеленский будет давить «антикоррупционеров» до последнего, пока не скажут «стоп» напрямую из Вашингтона. Пока же ему открыто никто не препятствует концентрировать власть в своих руках, так как он собирается и дальше воевать с Россией до последнего украинца.
Марат Баширов считает, что поводом для ограничений НАБУ и САП стала их активная деятельность, направленная против главы киевского режима.
Все понимают, что НАБУ прищемило хвост окружению Зеленского и готовило материалы по коррупции в органах власти Украины, в том числе и по Зеленскому. Пока это не свержение Зеленского, это драка пауков в банке. Но для нас полезная драка.
Молчит по этому поводу только Трамп. Который, видимо, считает, что с заключением с Киевом «ресурсной сделки» и с назначением временного поверенного (это не посол — sic!) Джули Дэвис он получил полный контроль над Зеленским. Но по тому, как Банковая безжалостно «провожала» из Киева Кита Келлога, опубликовав вброс, что «деда» водили по Киеву под руки по причине его физической немощи, понятно, что ни о каком контроле команды Трампа над Банковой до сих пор не может быть и речи.
Политолог Сергей Марков уверен, что, подписав закон об ограничении полномочий НАБУ и САП, Зеленский совершает государственный переворот, минимизируя влияние Запада внутри политической системы Украины.
Сейчас, когда Трамп не хочет прямо управлять Украиной, Зеленский воспользовался моментом, чтобы подчинить себе все проамериканские структуры, которыми раньше американцы управляли прямо. Зеленский делает ещё один рывок в переходе от статуса главы марионеточной неоколониальной американской диктатуры к статусу реального диктатора Украины.
Чем закончится история с НАБУ и САП — покажет время. Однако уже звучат версии, что принятие Зеленским закона о подчинении этих структур может приблизить гражданскую войну на Украине. Об этом предупреждает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Теперь разные силовые элементы государства стационарного бандита начинают драться, потому что прибыли всем не хватает, денег не хватает. Понимаете, что происходит или нет? Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко.