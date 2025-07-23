Президент Кореи пригласил Токаева в гости

Также, как отмечено в публикации Акорды за 23 июля 2025 года, состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.