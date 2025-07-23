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Президент Кореи пригласил Токаева в гости

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кореи Ли Чжэ Мёном. В ходе беседы они подтвердили стремление к дальнейшему укреплению казахско-корейских многогранных отношений, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Также, как отмечено в публикации Акорды за 23 июля 2025 года, состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Подчеркнута важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины.

В продолжении разговора президент Ли Чжэ Мён пригласил Токаева совершить официальный визит в Республику Корея.

Стоит отметить, что Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера, а также подтвердил готовность участвовать в предстоящем в 2026 году саммите в формате «Центральная Азия — Республика Корея» в Сеуле.