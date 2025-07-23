Губернатор Хоценко лично посетил выставку «АгроОмск-2025»

В среду, 23 июля 2025 года, в Омске открылась традиционная выставка «АгроОмск-2025». В этом году ярмарка собрала 300 предприятий и компаний из разных сфер АПК. На форуме представлены новейшая техника, научные разработки и продукция агропромышленного комплекса.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Александром Артемов лично познакомились с представленными на выставке экспонатами и пообщались с производителями.
Глава региона отметил, что Омская область остается регионом-кормильцем и уверенно наращивает объемы производства. Агропромышленный комплекс показывает стабильные темпы роста.
Виталий Хоценко подчеркнул, что вклад тружеников тыла в годы войны стал основой для формирования аграрной мощи региона.
«Сегодня мы еще больше наращиваем объемы продукции, как сельскохозяйственной, так и пищевой, перерабатывающей, производим новые виды изделий, двигаемся вперед, развивая и осваивая новые направления. Конечно, это все было бы невозможно без труда человека, омича-труженика, без его каждодневной работы», — подчеркнул губернатор.
Александр Артемов отметил, что выставка «АгроОмск» традиционно собирает элиту сельского хозяйства.
Выставка «АгроОмск-2025» проходит в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества. Омские сельхозпроизводители принимают самое деятельное участие в поддержке участников специальной военной операции с первых дней СВО.
В рамках церемонии открытия выставки состоялось торжественное награждение лучших представителей агропромышленного комплекса Омской области.
Посетить выставку «АгроОмск» и познакомиться с ее экспонатами можно до воскресенье, 27 июля 2025 года. Для участников и гостей подготовлены интерактивные площадки, дегустации и фирменные экспозиции.
Также гости мероприятия могут посетить мастер-классы, тематические семинары и конференции.