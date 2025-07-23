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Губернатор Хоценко лично посетил выставку «АгроОмск-2025»

В этом году форум сельскохозяйственников проходит под девизом «Люди — главный потенциал Омской области».

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В среду, 23 июля 2025 года, в Омске открылась традиционная выставка «АгроОмск-2025». В этом году ярмарка собрала 300 предприятий и компаний из разных сфер АПК. На форуме представлены новейшая техника, научные разработки и продукция агропромышленного комплекса.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Александром Артемов лично познакомились с представленными на выставке экспонатами и пообщались с производителями.

Глава региона отметил, что Омская область остается регионом-кормильцем и уверенно наращивает объемы производства. Агропромышленный комплекс показывает стабильные темпы роста.

Виталий Хоценко подчеркнул, что вклад тружеников тыла в годы войны стал основой для формирования аграрной мощи региона.

«Сегодня мы еще больше наращиваем объемы продукции, как сельскохозяйственной, так и пищевой, перерабатывающей, производим новые виды изделий, двигаемся вперед, развивая и осваивая новые направления. Конечно, это все было бы невозможно без труда человека, омича-труженика, без его каждодневной работы», — подчеркнул губернатор.

Александр Артемов отметил, что выставка «АгроОмск» традиционно собирает элиту сельского хозяйства.

Выставка «АгроОмск-2025» проходит в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества. Омские сельхозпроизводители принимают самое деятельное участие в поддержке участников специальной военной операции с первых дней СВО.

В рамках церемонии открытия выставки состоялось торжественное награждение лучших представителей агропромышленного комплекса Омской области.

Посетить выставку «АгроОмск» и познакомиться с ее экспонатами можно до воскресенье, 27 июля 2025 года. Для участников и гостей подготовлены интерактивные площадки, дегустации и фирменные экспозиции.

Также гости мероприятия могут посетить мастер-классы, тематические семинары и конференции.