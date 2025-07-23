Губернатор Хоценко лично посетил выставку «АгроОмск-2025»

«Сегодня мы еще больше наращиваем объемы продукции, как сельскохозяйственной, так и пищевой, перерабатывающей, производим новые виды изделий, двигаемся вперед, развивая и осваивая новые направления. Конечно, это все было бы невозможно без труда человека, омича-труженика, без его каждодневной работы», — подчеркнул губернатор.