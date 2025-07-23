Новые подробности задержания молдавского олигарха и политика Влада Плахотнюка: Большую часть времени он сидел дома, а при малейшем подозрении, что за ним следят, менял страну проживания

Отмечается, что 59-летний мужчина обвиняется властями Молдовы в руководстве преступной организацией (2009−2019) с целью подрыва банковской системы Молдовы и хищения более 190 миллионов евро из коммерческих банков через сеть оффшорных компаний. В то же время, в период 2014—2020 годов он, как утверждается, легализовал доходы незаконного происхождения, перечисляя крупные суммы денег от государственного органа в частную компанию через сеть подставных компаний, созданных исключительно для этой цели.