Новые подробности задержания молдавского олигарха и политика Влада Плахотнюка: Большую часть времени он сидел дома, а при малейшем подозрении, что за ним следят, менял страну проживания

Официальное сообщение греческих правоохранительных органов о задержании молдавского олигарха и политика Влада Плахотнюка и экс-депутата парламента Константина Цуцу:
"Во вторник, 22 июля, были арестованы два гражданина Молдовы в возрасте 59 и 38 лет, разыскиваемые на международном уровне по красному уведомлению властей Молдовы и России соответственно.
В частности, 59-летний мужчина разыскивался за участие в преступной организации, отмывание денег и мошенничество в отношении банковской системы, а 38-летний — за участие в преступной организации, а также за попытку незаконного изготовления, оборота или отправки наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах, причем обвинения включают и контрабанду наркотиков.
Более подробно, после оценки информации, поступившей в Управление международного полицейского сотрудничества полиции Греции в рамках расследования возможной незаконной выдачи документов, удостоверяющих личность, иностранному гражданину, было установлено — путем сверки данных из приложения BIOHUB Интерпола — что речь идет о 59-летнем мужчине, разыскиваемом на международном уровне.
Фото виллы Плахотнюка в Греции внутри. Фото: соцсети.
Была немедленно сформирована специальная оперативная группа полицейских, в результате расследования которой был обнаружен дом, где проживал 59-летний мужчина, в районе южных пригородов.
Как выяснилось, 59-летний мужчина проживал совместно с 38-летним мужчиной, который также находился в розыске, и чтобы минимизировать риск быть обнаруженными, они большую часть дня оставались в доме. Характерной чертой принимаемых ими мер предосторожности было то, что при малейшем подозрении, что за ними следят, они меняли страну проживания.
В ходе проведенной операции оба были обнаружены в международном аэропорту Афин, где были задержаны при содействии властей аэропорта, прежде чем они успели улететь в третью страну. При проверке их данных было установлено, что они использовали поддельные документы, удостоверяющие личность, с указанием органов выдачи Болгарии, Румынии и России.
Последовали личные досмотры, в ходе которых у 59-летнего мужчины были обнаружены и изъяты:
путевые документы болгарских властей, в которых он был изображен с другими данными личности; денежная сумма в размере 2 670 евро; компьютер; 2 мобильных телефона и множество цифровых носителей данных (USB).
Фото виллы Плахотнюка в Греции внутри. Фото: соцсети.
Одновременно у 38-летнего мужчины были обнаружены и изъяты:
путевые документы румынских властей, в которых он был изображен с другими данными личности; поддельный долгосрочный вид на жительство румынских властей с фотографией, на которой он изображен; поддельное водительское удостоверение болгарских властей с фотографией, на которой изображен 59-летний мужчина; денежная сумма в размере 1 628 евро и 401 доллар; 2 мобильных телефона.
В ходе последующего обыска в доме, где они проживали, были обнаружены и изъяты:
денежная сумма в размере 155 000 евро; 17 поддельных паспортов и удостоверений личности из разных стран, устройства хранения данных (USB, SSD) со специальным программным обеспечением безопасности; множество мобильных телефонов и компьютеров, 4 единицы люксовых наручных часов и личный автомобиль, который 59-летний мужчина использовал исключительно для передвижения.
Фото виллы Плахотнюка в Греции внутри. Фото: соцсети.
Отмечается, что 59-летний мужчина обвиняется властями Молдовы в руководстве преступной организацией (2009−2019) с целью подрыва банковской системы Молдовы и хищения более 190 миллионов евро из коммерческих банков через сеть оффшорных компаний. В то же время, в период 2014—2020 годов он, как утверждается, легализовал доходы незаконного происхождения, перечисляя крупные суммы денег от государственного органа в частную компанию через сеть подставных компаний, созданных исключительно для этой цели.
В отношении 38-летнего мужчины выяснилось, что он обвиняется властями России в участии с июня 2012 года в преступной организации, которая занималась международным контрабандой наркотиков в крупных масштабах, перевозя их по транснациональным маршрутам.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти держат жителей Молдовы за лохов: Тратят бюджетные деньги на себя, но мы так и не можем узнать, ни по какой цене закупается газ, ни размер пенсии Евгения Доги, ни почему мэр Кишинева стал невъездным.
А после выборов опять начнутся тайны под грифом «совершенно секретно» — лохам ведь незачем знать, на что и какие суммы расходует власть (далее…).
Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.
Унионист и по совместительству лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывает к введению визового режима для граждан Российской Федерации [видео](далее…).
Задержание беглого олигарха Плахотнюка перерастает в многоходовую интригу: Как поведёт себя верхушка ПАС, замешанная в краже миллиарда в Молдове.
Если Плахотнюк заговорит, наружу всплывет много грязи, в которой сильно перепачкается и без того не очень чистая верхушка ПАС (далее…).