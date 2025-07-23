Беспрозванных: сегодня обращений по запаху на свалке в Барсуковке больше нет

«Я каждый раз смотрю, в этом году таких обращений уже нет. Что произошло? Мы просто взяли и запустили очистные очень оперативно, сегодня они работают с большим объёмом, для того чтобы они всё, что скопилось, откачивали ещё быстрее. Ну, и плюс дегазация самого полигона мы тоже запланировали, которая приведёт его в современное состояние, и никогда там ничего больше пахнуть не будет», — заявил Беспрозванных.