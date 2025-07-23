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Санду едет в Лондон, где встретится с королем Карлом «и другими официальными лицами»

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершает рабочий визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, информирует администрация главы государства.

Источник: Sputnik.md

Визит продлится до 24 июля, он нацелен на «углубление двусторонних отношений», а также укрепление партнерства Молдовы с Великобританией, основанное на сотрудничестве в таких областях, как экономическое развитие, укрепление верховенства закона, борьба с коррупцией и национальная безопасность.

Глава государства будет иметь аудиенцию у короля Карла III и проведет переговоры с другими высокопоставленными британскими чиновниками.

информирует администрация президента

В ходе встреч в Лондоне Майя Санду обсудит с британскими чиновниками расширение молдавского экспорта, привлечение инвестиций и дальнейшую поддержку укрепления демократических институтов и способности государства реагировать на региональные вызовы.

Президент Молдовы также встретится с представителями диаспоры в Нортгемптоне.

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