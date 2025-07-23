Санду потребовала экстрадиции молдавского олигарха, задержанного в Греции

Во вторник пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка. В Молдавии его обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
«После шести лет у нас есть и хорошие новости. Сейчас крайне важно, чтобы все соответствующие ответственные учреждения работали над тем, чтобы добиться экстрадиции», — сказала Санду на брифинге в Кишиневе, отметив, что не знает, как скоро беглый олигарх будет доставлен в Молдавию.
Президент подчеркнула, что у молдавской системы юстиции больше нет причин для задержки осуществления правосудия. «Теперь нужно наконец установить справедливость Компетентные органы должны сейчас доказать, что не зря работают», — добавила она.
Поясняется, что генпрокуратура получила информацию о задержании властями Греции Плахотнюка от Управления международного полицейского сотрудничества. Он находился под международным наблюдением, обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе: в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.