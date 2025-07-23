Новосибирцы вышли на площадь с требованием вернуть прежний пенсионный возраст

«Как руководитель инициативной группы граждан, которая была сформирована в 2018 году, хочу заверить жителей Новосибирска и области, что возврат к прежнему пенсионному возрасту возможен. Для этого необходимо объединить как можно больше граждан, убеждённых в нашей позиции, и избрать в парламент наших единомышленников», — отметил Яковлев.