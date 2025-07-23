Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы вышли на площадь с требованием вернуть прежний пенсионный возраст

Депутат Яковлев уверен, что возврат к прежнему пенсионному возрасту возможен.

Источник: Скриншот

Новосибирцы потребовали вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ Роман Яковлев на своей странице в соцсетях.

«Как руководитель инициативной группы граждан, которая была сформирована в 2018 году, хочу заверить жителей Новосибирска и области, что возврат к прежнему пенсионному возрасту возможен. Для этого необходимо объединить как можно больше граждан, убеждённых в нашей позиции, и избрать в парламент наших единомышленников», — отметил Яковлев.

По словам депутата, семь лет назад, когда был принят закон о повышении пенсионного возраста, депутаты Госдумы обещали рост уровня жизни и увеличение продолжительности жизни пенсионеров.

Однако, как утверждает Яковлев, эти обещания не были выполнены: уровень жизни граждан снижается на фоне роста цен и тарифов ЖКХ, а продолжительность жизни не увеличивается, в результате чего многие не доживают до пенсии.

Яковлев, как руководитель инициативной группы граждан, сформированной в 2018 году, уверен, что это возможно при поддержке населения и избрании в парламент единомышленников.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше