Новосибирцы вышли на площадь с требованием вернуть прежний пенсионный возраст

Новосибирцы потребовали вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ Роман Яковлев на своей странице в соцсетях.
«Как руководитель инициативной группы граждан, которая была сформирована в 2018 году, хочу заверить жителей Новосибирска и области, что возврат к прежнему пенсионному возрасту возможен. Для этого необходимо объединить как можно больше граждан, убеждённых в нашей позиции, и избрать в парламент наших единомышленников», — отметил Яковлев.
По словам депутата, семь лет назад, когда был принят закон о повышении пенсионного возраста, депутаты Госдумы обещали рост уровня жизни и увеличение продолжительности жизни пенсионеров.
Однако, как утверждает Яковлев, эти обещания не были выполнены: уровень жизни граждан снижается на фоне роста цен и тарифов ЖКХ, а продолжительность жизни не увеличивается, в результате чего многие не доживают до пенсии.
Яковлев, как руководитель инициативной группы граждан, сформированной в 2018 году, уверен, что это возможно при поддержке населения и избрании в парламент единомышленников.