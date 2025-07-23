Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС Пауэлла

По данным CNBC, послание было сгенерировано нейросетью. Письмо содержит признаки подделки, заметные невооруженным глазом. На фейк указывают символы на печати Федеральной службы — они не являются буквами английского алфавита. Кроме того, текст отформатирован так, как никогда не составляются официальные документы.