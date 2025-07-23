Сенатор США распространил поддельное письмо об отставке главы ФРС Пауэлла

В фейковом документе, адресованном президенту США Дональду Трампу и подписанном якобы Пауэллом, говорилось о том, что он увольняется с должности председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США 22 июля, пишет «Интерфакс».
По данным CNBC, послание было сгенерировано нейросетью. Письмо содержит признаки подделки, заметные невооруженным глазом. На фейк указывают символы на печати Федеральной службы — они не являются буквами английского алфавита. Кроме того, текст отформатирован так, как никогда не составляются официальные документы.
Несмотря на явные признаки фальсификации, сенатор-республиканец Майкл Ли, представляющий штат Юта, разместил письмо у себя на официальной странице и сопроводил его подписью: «Пауэлл ушел!». Также политик добавил эмодзи. Позже публикация исчезла.
CNBC отправили запрос пресс-службе сенатора с просьбой предоставить комментарий по поводу инцидента, но не получили ответа. Пресс-служба ФРС заявила журналистам, что не должна комментировать фальшивое сообщение.
Поддельное письмо об отставке главы ФРС распространилось в Сети в период жесткой критики Пауэлла со стороны американского президента Дональда Трампа. Республиканец считает, что Федрезерв должен снизить ключевую процентную ставку, Пауэлл выступает против. Трамп намерен добиться увольнения главы ФРС до истечения срока полномочий в мае 2026 года.