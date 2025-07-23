Лидеру партии «Шанс» стало плохо при попытке задержания в Кишиневе

«Алексею стало плохо, он вызвал скорую. У полицейских не было причин его задерживать. Это беспредел», — сказал он.
Инцидент произошел у здания Апелляционной палаты в Кишиневе. Представители блока прибыли в суд для обжалования решения об отказе в регистрации на выборы. Оппозиционер заявил, что не поедет в участок без присутствия адвоката.
В субботу ЦИК отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства». Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.