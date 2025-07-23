Источник: самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул

«Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы в Стамбул», — передал он.
Ранее в среду источник сообщил РИА Новости, что состав российской делегации не изменился. В свою очередь, Владимир Зеленский расширил группу переговорщиков с 12 до 14 человек.
Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования. На новой встрече предполагается обсуждение меморандумов и гуманитарных вопросов.
Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19:00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют. Россия эту информацию не подтверждала.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.