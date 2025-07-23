Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами

«Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками, в первую очередь “Исламским государством”* (запрещено в РФ — ред.)», — цитирует агентство источник в МО.
«В соответствии с данным запросом мы продолжаем работу для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала САР», — сообщили в ведомстве.
В МО подчеркнули, что главная цель Анкары — поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.
Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции Сувейда. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, рассказал телеканалу «Аль-Джазира», что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда.
* запрещено в РФ