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Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами

СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Источник: © РИА Новости

«Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками, в первую очередь “Исламским государством”* (запрещено в РФ — ред.)», — цитирует агентство источник в МО.

«В соответствии с данным запросом мы продолжаем работу для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала САР», — сообщили в ведомстве.

В МО подчеркнули, что главная цель Анкары — поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.

Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.

Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции Сувейда. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, рассказал телеканалу «Аль-Джазира», что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда.

* запрещено в РФ