Зеленский расширил делегацию для переговоров с Россией до 14 человек

В Стамбуле начали подготовку к третьему раунду переговоров России и Украины. Встреча ожидается вечером 23 июля во дворце Чираган. Ранее именно эту дату называл президент Украины Владимир Зеленский, при этом в Москве информацию официально не подтверждали. Кто представит стороны, что будут обсуждать Москва и Киев, сколько продлятся переговоры и чего ждут от встречи — в материале «Газеты.Ru».