«Готов вторгнуться в Сальвадор»: подробности нового скандала вокруг Хантера Байдена

Хантер Байден вошел в историю как первый ребенок действующего президента США, привлеченный к уголовной ответственности. В Калифорнии ему предъявили обвинение по двум эпизодам уклонения от уплаты налогов — следствие утверждает, что он расходовал значительные суммы на эскорт-услуги и покупку наркотических веществ. Параллельно в Делавэре было возбуждено отдельное дело о незаконном хранении пистолета марки «Кольт». По версии обвинения, Байден-младший приобрел оружие, зная о своей наркотической зависимости, что противоречит федеральному законодательству.