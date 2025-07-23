«Готов вторгнуться в Сальвадор»: подробности нового скандала вокруг Хантера Байдена

«Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — цитируют Левитт РИА Новости.
Белый дом также объяснил, чем вызван гнев Хантера Байдена. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон в соцсети X написала, что недовольство младшего Байдена легко объяснить. Хантер Байден расстроен, что теперь не так просто провозить наркотики в США, как это было во время президентства его отца, цитирует слова Джексон «Лента.ру».
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал ситуацию:
Над Хантером, которого обанкротили судебные иски, вовсю потешаются. Он переживает за судьбы депортируемых в Сальвадор нелегалов. Республиканцы же насмешливо замечают, что теперь Хантеру просто стало сложно покупать наркотики. Если его поставщики из картелей были высланы из США.
Хантер Байден в понедельник дал 3-часовое интервью Channel 5, в котором в резких выражениях осудил действующего президента США Дональда Трампа за проводимые депортации, сообщает «Лента.ру». Он подчеркнул, что мигранты составляют основу многих отраслей, включая ресторанный и гостиничный бизнес, работают в сфере обслуживания. По его убеждению, именно мигранты способствуют возрождению Америки, а жесткая миграционная политика Трампа представляет собой «преступление против страны».
В беседе с журналистом он использовал много нецензурных слов. Помимо прочего Байден заявил, что если бы он был президентом США, то отправил бы войска в Сальвадор из-за депортации туда нелегалов. «Я бы взял телефон, позвонил президенту Сальвадора и сказал: “Либо высылайте их обратно, черт побери, либо я, черт побери, вторгнусь”», — цитирует сына экс-лидера США «Лента.ру».
Хантер Байден вошел в историю как первый ребенок действующего президента США, привлеченный к уголовной ответственности. В Калифорнии ему предъявили обвинение по двум эпизодам уклонения от уплаты налогов — следствие утверждает, что он расходовал значительные суммы на эскорт-услуги и покупку наркотических веществ. Параллельно в Делавэре было возбуждено отдельное дело о незаконном хранении пистолета марки «Кольт». По версии обвинения, Байден-младший приобрел оружие, зная о своей наркотической зависимости, что противоречит федеральному законодательству.
В последние дни своего президентского срока Джо Байден подписал указ о помиловании сына, что спровоцировало широкий общественный резонанс. Критики осудили решение бывшего президента, на фоне неоднократных заявлений самого Байдена о недопустимости какого-либо вмешательства в работу судебной системы.
Дональд Трамп оценил данный шаг Байдана как «очевидное злоупотребление властью», которое, по его мнению, наносит серьезный удар по принципам верховенства права в Америке.