Вячеслав Федорищев представил нового коллегу в правительстве Андрея Еремина

В состав команды, работающей в правительстве Самарской области, вошел Андрей Еремин, удостоенный звания Героя России и являющийся участником программы «Время героев». Об этом проинформировал глава региона, губернатор Вячеслав Федорищев.
В Самарском регионе не прекращается действие программы «Школа героев», являющейся продолжением проекта «Время героев».
Данная инициатива ставит своей целью оказание содействия военнослужащим и ветеранам, предоставляя им возможности для приобретения новых знаний и навыков. Это позволит им, по завершении военной службы, активно участвовать в прогрессе области.
В данный момент идет подготовка участников уже второго набора данной программы. Глава региона отметил, что поддержка защитников Отечества — это обязанность не только в период их нахождения на передовой, но и после возвращения к гражданской жизни.
— Мы считаем своим долгом поддерживать наших защитников не только на фронте, но и после возвращения, в мирной жизни, — написал руководитель области в Telegram.