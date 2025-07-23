В Молдавии назвали объединение патриотических партий судьбоносным событием

Накануне лидеры четырех оппозиционных партий Молдавии объявили о создании единого избирательного блока левых сил. В коалицию вошли партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина, партия социалистов бывшего главы республики Игоря Додона и «Сердце Молдовы» экс-главы Гагаузской автономии Ирины Влах. Политики заявили, что блок станет альтернативой правящей партии «Действие и солидарность».
«Состоялось судьбоносное событие для многонационального народа Молдавии в условиях катастрофической ситуации с разрушением государственности и экономическим крахом. Объединение четырех партий в “Блок государственников” произошло вопреки беспрецедентному прессингу со стороны деструктивных сил. Поэтому объединение патриотических сил является не только стратегическим шагом на фоне предстоящих осенью выборов, но и ожиданием большинства граждан страны, разочарованных в нынешних руководителях», — сказал Пержу.
Эксперт отметил, что под прикрытием европейской риторики власть в Кишиневе ведёт курс на насильственную румынизацию страны. «Методично, шаг за шагом, вытесняется молдавский язык. Фальсифицируется история многовековой Молдовы. Это не европейская интеграция. Это уничтожение государства», — добавил собеседник агентства. Общественный деятель подчеркнул, что поддержка граждан, в том числе проживающих за пределами страны, может обеспечить блоку большинство в парламенте. «Только массовость, участие патриотов Молдовы позволит остановить “распродажу и разрушение страны” и поможет перейти к этапу инновационного развития», — подытожил он.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.