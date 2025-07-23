Активисты политсилы потребовали от правящего режима «раскрыть реальную стоимость энергоресурсов, закупаемых Молдовой в Европе». Сторонники партии заявили, что граждане Молдовы вынуждены платить за голубое топливо по завышенным тарифам, в то время как Россия готова обсуждать поставки этого энергоносителя по выгодной цене.
Мы встречались с вице-премьером РФ по энергетике Александром Новаком. Нам чётко сказали: Россия готова обсуждать с Молдовой поставки по выгодной цене, но сегодня это не с кем делать — молдавское правительство не заинтересовано в диалоге.
Протестующие отметили, что молдавскому бизнесу и рядовым гражданам нужны энергоносители по ценам, которые они могут себе позволить. В ходе акции они скандировали «PAS ворует — мы платим», «Молдова — захваченное государство».
Ирина Влах попыталась передать кабинету министров главное требование протестующих — тариф на природный газ в размере 5 леев за кубометр. Однако представители правительства отказались принимать петицию протестующих. Требования были переданы для премьер-министра Дорина Речана.
Им нет дела до граждан. Они думают только о своих зарплатах, о своих доходах, пока в стране царят хаос и нищета.
В политсиле высказались за возобновление переговоров с российским поставщиком о доступной цене на газ, а также пообещали после парламентских выборов «раскрыть преступные схемы обогащения “жёлтых”.