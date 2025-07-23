Fakti: Трамп усомнился в целевом расходовании средств, выделенных Киеву США

Байден выделил Украине 350 млрд долларов. Причем не только в виде военной техники, но — что еще хуже — в виде наличных. Предполагалось, что украинцы сами купят себе вооружение. Но у меня такое ощущение, что не каждый выделенный доллар они потратили по назначению.
Говоря о финансовой и военной помощи Киеву при Байдене, Трамп подчеркнул, что когда-нибудь США захотят выяснить «все подробности» того, куда пошли выделенные средства, говорится в статье.
Вашингтон 14 июля объявил, что продолжит передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа оплатит такие поставки, а НАТО будет координировать весь процесс. Во вторник Трамп подтвердил, что теперь «европейские страны, по сути, будут покупать» американское оружие для Украины, и тем самым проблема с коррупцией и нецелевым расходованием средств для США будет решена.