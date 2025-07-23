Fakti: Трамп усомнился в целевом расходовании средств, выделенных Киеву США

Байден выделил Украине 350 млрд долларов. Причем не только в виде военной техники, но — что еще хуже — в виде наличных. Предполагалось, что украинцы сами купят себе вооружение. Но у меня такое ощущение, что не каждый выделенный доллар они потратили по назначению.