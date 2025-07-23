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Fakti: Трамп усомнился в целевом расходовании средств, выделенных Киеву США

Администрация экс-президента США Джо Байдена выделила Украине значительные средства на закупку оружия и техники, но маловероятно, что Киев потратил все эти деньги на военные цели. Об этом во вторник заявил Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме, сообщает издание Fakti.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Байден выделил Украине 350 млрд долларов. Причем не только в виде военной техники, но — что еще хуже — в виде наличных. Предполагалось, что украинцы сами купят себе вооружение. Но у меня такое ощущение, что не каждый выделенный доллар они потратили по назначению.

Дональд Трамп
президент США

Говоря о финансовой и военной помощи Киеву при Байдене, Трамп подчеркнул, что когда-нибудь США захотят выяснить «все подробности» того, куда пошли выделенные средства, говорится в статье.

Вашингтон 14 июля объявил, что продолжит передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа оплатит такие поставки, а НАТО будет координировать весь процесс. Во вторник Трамп подтвердил, что теперь «европейские страны, по сути, будут покупать» американское оружие для Украины, и тем самым проблема с коррупцией и нецелевым расходованием средств для США будет решена.

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