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Песков сообщил об отправке российской делегации в Стамбул для переговоров с Украиной

Делегация России направилась в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Об этом 23 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд прямых российско-украинских переговоров», — заявил он на брифинге.

По словам Пескова, в рамках встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись еще на предыдущем раунде. Кроме того, будет вестись разговор о продолжении взаимных обменов военнопленными. При этом Песков отметил, что состав российской делегации изменен не был.

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