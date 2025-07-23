Песков сообщил об отправке российской делегации в Стамбул для переговоров с Украиной

По словам Пескова, в рамках встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись еще на предыдущем раунде. Кроме того, будет вестись разговор о продолжении взаимных обменов военнопленными. При этом Песков отметил, что состав российской делегации изменен не был.