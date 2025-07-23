Песков сообщил об отправке российской делегации в Стамбул для переговоров с Украиной

«Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд прямых российско-украинских переговоров», — заявил он на брифинге.
По словам Пескова, в рамках встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись еще на предыдущем раунде. Кроме того, будет вестись разговор о продолжении взаимных обменов военнопленными. При этом Песков отметил, что состав российской делегации изменен не был.
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