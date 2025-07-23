В Госдуме назвали цель законопроекта о круглогодичном призыве

По словам парламентария, призыв в течение года увеличит результативность военкоматов и призывных комиссий, снизив их нагрузку, а призывникам смогут обеспечить тщательное медицинское обследование.
«Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно это проверить, <…> никакого аврала не будет», — уточнил Красов в беседе с журналистом RTVI.
Депутат отметил, что в настоящее время призывные мероприятия включают несколько этапов: военкоматы организуют раздачу повесток, проводят медицинское освидетельствование будущих бойцов, призывники проходят психологический отбор, призывная комиссия выносит решение о призыве, затем производится отправка граждан к месту службы.
Новый закон позволит внести корректировки в процедуру призыва — теперь призыв будут проводить в течение всего года — с 1 января по 31 декабря, при этом срочников будут отправлять к месту службы как и прежде — в периоды с 1 апреля по 15 июня и с 1 октября по 31 декабря.
Красов акцентировал внимание на том, что инициатива не связана с проведением спецоперации. Депутат уточнил, что к участию в СВО привлекаются военнослужащие-контрактники, мобилизованные и добровольцы.
«Военнослужащие, проходящие службу по призыву, к участию в специальной военной операции не допускаются», — отметил он.
Красов добавил, что законодательная инициатива, авторами которой являются он и его коллега — депутат Андрей Картаполов, вызвала «чуть ли не панику» в Сети. Парламентарий заверил, что законопроект поможет систематизировать работу призывных комиссий и сделать призыв комфортнее для призывников.