В Госдуме назвали цель законопроекта о круглогодичном призыве

В Госдуме обсуждают законопроект о ведении призыва в армию в течение всего календарного года, а не только осенью и весной. Инициатива привлекла внимание общественников и россиян. Зачем вводить круглогодичный призыв и что изменится для призывников после принятия закона, RTVI рассказал один из авторов проекта, первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.