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В Госдуме назвали цель законопроекта о круглогодичном призыве

В Госдуме обсуждают законопроект о ведении призыва в армию в течение всего календарного года, а не только осенью и весной. Инициатива привлекла внимание общественников и россиян. Зачем вводить круглогодичный призыв и что изменится для призывников после принятия закона, RTVI рассказал один из авторов проекта, первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам парламентария, призыв в течение года увеличит результативность военкоматов и призывных комиссий, снизив их нагрузку, а призывникам смогут обеспечить тщательное медицинское обследование.

«Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно это проверить, <…> никакого аврала не будет», — уточнил Красов в беседе с журналистом RTVI.

Депутат отметил, что в настоящее время призывные мероприятия включают несколько этапов: военкоматы организуют раздачу повесток, проводят медицинское освидетельствование будущих бойцов, призывники проходят психологический отбор, призывная комиссия выносит решение о призыве, затем производится отправка граждан к месту службы.

Новый закон позволит внести корректировки в процедуру призыва — теперь призыв будут проводить в течение всего года — с 1 января по 31 декабря, при этом срочников будут отправлять к месту службы как и прежде — в периоды с 1 апреля по 15 июня и с 1 октября по 31 декабря.

Красов акцентировал внимание на том, что инициатива не связана с проведением спецоперации. Депутат уточнил, что к участию в СВО привлекаются военнослужащие-контрактники, мобилизованные и добровольцы.

«Военнослужащие, проходящие службу по призыву, к участию в специальной военной операции не допускаются», — отметил он.

Красов добавил, что законодательная инициатива, авторами которой являются он и его коллега — депутат Андрей Картаполов, вызвала «чуть ли не панику» в Сети. Парламентарий заверил, что законопроект поможет систематизировать работу призывных комиссий и сделать призыв комфортнее для призывников.

С Андреем Картаполовым и Андреем Красовым согласны не все депутаты Госдумы, пишет RTVI. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что военкоматы работают в приемлемом режиме, а сроки призыва следует вернуть к «советским» — в СССР призыв длился в течение одного месяца.

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