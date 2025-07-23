Госдума закрыла весеннюю сессию

«Восьмая сессия Государственной думы объявляется закрытой», — заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что Госдума на 100% выполнила план законодательного обеспечения реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.
«Принято 354 закона. Из них 71% — это законы прямого действия, самый высокий показатель за все предыдущее время», — сказал Володин.
Традиционно сессия завершилась исполнением гимна РФ.
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