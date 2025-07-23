Кремль назвал главные темы переговоров в Стамбуле

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. И также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. Ну и при необходимости, конечно, будут подниматься и другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», — передает слова Пескова корреспондент РБК.