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Кремль назвал главные темы переговоров в Стамбуле

Вопросы, связанные с проектами меморандумов, станут основной темой третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: МИД РФ

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. И также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. Ну и при необходимости, конечно, будут подниматься и другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Российская делегация уже вылетела из Москвы в Стамбул для переговоров. Они должны начаться 23 июля в 19:00 мск.

По словам Пескова, сейчас сложно говорить об ожиданиях России от нового раунда переговоров. Он добавил, что это будет «сложный разговор» и никто не ожидает «легкой дороги», поскольку проекты украинской и российской стороны «диаметрально противоположны».

Владимир Зеленский заявлял, что Украина собирается обсудить с Россией в Стамбуле обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров.

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