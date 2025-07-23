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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 23 июля: главное

В среду на брифинге представитель Кремля рассказал о третьем раунде переговоров с Украиной, который запланирован на 23 июля, обозначил ключевые темы для обсуждения делегациями стран, а также прокомментировал возможность личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским и ситуацию вокруг НАБУ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская делегация отправилась в Стамбул, на вечер запланирован третий раунд прямых переговоров с Украиной.

Состав делегации РФ не изменился, ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

В Стамбуле не ожидается легких переговоров, будет «очень сложный разговор». Там будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с проектами меморандумов России и Украины.

Саммит Владимира Путина и Владимира Зеленского нецелесообразен до тех пор, пока не будут согласованы меморандумы с условиями мирного урегулирования на Украине.

Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи. Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

На переговорах в Стамбуле РФ и Украина рассмотрят продолжение обменов пленными и телами погибших, при необходимости будут и другие вопросы.

Песков назвал внутренним делом Украины ситуацию вокруг НАБУ.

Коррупция — тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, это внутреннее дело Украины.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Значительная часть денег американских и европейских налогоплательщиков была разворована на Украине.

В стране много коррупции, то есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Это можно сказать с большой долей уверенности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

23 июля Владимир Путин встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин проинформирует главу государства о том, какая работа велась в Думе в ходе завершающейся в настоящий момент сессии.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
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