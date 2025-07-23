Российская делегация отправилась в Стамбул, на вечер запланирован третий раунд прямых переговоров с Украиной.
Состав делегации РФ не изменился, ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.
В Стамбуле не ожидается легких переговоров, будет «очень сложный разговор». Там будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с проектами меморандумов России и Украины.
Саммит Владимира Путина и Владимира Зеленского нецелесообразен до тех пор, пока не будут согласованы меморандумы с условиями мирного урегулирования на Украине.
Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи. Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу.
На переговорах в Стамбуле РФ и Украина рассмотрят продолжение обменов пленными и телами погибших, при необходимости будут и другие вопросы.
Песков назвал внутренним делом Украины ситуацию вокруг НАБУ.
Коррупция — тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, это внутреннее дело Украины.
Значительная часть денег американских и европейских налогоплательщиков была разворована на Украине.
В стране много коррупции, то есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Это можно сказать с большой долей уверенности.
23 июля Владимир Путин встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Володин проинформирует главу государства о том, какая работа велась в Думе в ходе завершающейся в настоящий момент сессии.