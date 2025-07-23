Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 23 июля: главное

Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи. Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу.