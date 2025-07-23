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Татьяна Мартыненко покинула пост в УМВД Омска

В ведомстве произошли кадровые перестановки.

Источник: Om1 Омск

Руководство МВД России не продлило контракт с Татьяной Мартыненко, заместителем начальника УМВД по Омской области и руководителем Следственного управления ведомства. Причиной этого, по информации «Коммерческих вестей», стал возрастной предел для данной должности — 60 лет.

Татьяна Мартыненко возглавляла управление с июля 2022 года. Исполняющим обязанности руководителя назначен её заместитель Владимир Шапошников.

Также стали известны новые назначения в УМВД по Омской области. Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции стал Вадим Степанов, который ранее возглавлял отдел по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством. Начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти стал Алексей Харьковчук, до этого руководивший ОМВД России по Шербакульскому району.