Татьяна Мартыненко покинула пост в УМВД Омска

Также стали известны новые назначения в УМВД по Омской области. Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции стал Вадим Степанов, который ранее возглавлял отдел по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством. Начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти стал Алексей Харьковчук, до этого руководивший ОМВД России по Шербакульскому району.