Татьяна Мартыненко покинула пост в УМВД Омска

Руководство МВД России не продлило контракт с Татьяной Мартыненко, заместителем начальника УМВД по Омской области и руководителем Следственного управления ведомства. Причиной этого, по информации «Коммерческих вестей», стал возрастной предел для данной должности — 60 лет.
Татьяна Мартыненко возглавляла управление с июля 2022 года. Исполняющим обязанности руководителя назначен её заместитель Владимир Шапошников.
Также стали известны новые назначения в УМВД по Омской области. Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции стал Вадим Степанов, который ранее возглавлял отдел по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством. Начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти стал Алексей Харьковчук, до этого руководивший ОМВД России по Шербакульскому району.