Молдавская диаспора в России потребовала увеличить количество участков для голосования

Мы, граждане Республики Молдова, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, столкнулись с систематическим ограничением нашего избирательного права. Учитывая большое количество избирателей в РФ, огромную территорию России и большие расстояния между населенными пунктами, крайне недостаточное количество избирательных участков (два на всю страну), отсутствие внятных и логичных причин для отказа в этом праве именно для граждан Молдовы, проживающих в РФ, отсутствие реакции официальных властей Молдовы на наши обращения, настоятельно просим Вас, чтобы наш голос был услышан — принять меры для открытия как можно большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для граждан Республики Молдова, находящихся на территории Российской Федерации, на выборах в Парламент Республики Молдова 28 сентября 2025 года.