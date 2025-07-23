Молдавская диаспора в России потребовала увеличить количество участков для голосования

Инициативная группа напомнила, что в 2020 году в рамках президентских выборов в 12 городах России работало 17 избирательных участков, в 2021-м на досрочных парламентских в 6 городах также было открыто такое же количество мест для голосования. При этом в 2024 году на президентских выборах работало всего два участка — в Посольстве и Консульстве РМ в Москве под предлогом невозможности гарантировать безопасность в России.
Мы, граждане Республики Молдова, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, столкнулись с систематическим ограничением нашего избирательного права. Учитывая большое количество избирателей в РФ, огромную территорию России и большие расстояния между населенными пунктами, крайне недостаточное количество избирательных участков (два на всю страну), отсутствие внятных и логичных причин для отказа в этом праве именно для граждан Молдовы, проживающих в РФ, отсутствие реакции официальных властей Молдовы на наши обращения, настоятельно просим Вас, чтобы наш голос был услышан — принять меры для открытия как можно большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для граждан Республики Молдова, находящихся на территории Российской Федерации, на выборах в Парламент Республики Молдова 28 сентября 2025 года.
Организаторы, среди которых значатся председатель Курской региональной общественной организации «Общественно-культурный центр “Община молдаван” Елена Булхак, руководитель организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры “Родина” (Липецк) Виктор Стадницкий, певица, общественный деятель Ольга Варвус, председатель общественной организации “Культурное объединение Гагаузов” в Санкт-Петербурге Владимир Буюклы и другие обязались предоставить “любые необходимые дополнительные данные для реализации нашего конституционного права”.
Напомним, 22 июля Центризбирком Молдовы на основании предложений Министерства иностранных дел страны представил для консультаций предварительную информацию о возможных местах расположения избирательных участков за рубежом, которые будут созданы для проведения парламентских выборов 28 сентября 2025 года. Согласно документу, в России планируется открыть всего два участка для голосования, оба в Москве: на улице Кузнецкий Мост, 18 (посольство РМ) и на Рождественке, 7.
Ранее в МИД России выразили обеспокоенность тем, что проживающие в РФ молдавские граждане могут снова лишиться возможности реализовать свое избирательное право на предстоящих осенью в Молдове парламентских выборах. В ведомстве подчеркнули, что предусмотренная молдавским законодательством возможность открытия дополнительных избирательных участков за рубежом, включая Россию, существует, и организационных правовых барьеров для открытия на территории России избирательных участков в рамках выборов в парламент Молдовы нет.
Внешнеполитическое ведомство России полагает, что для обеспечения прав молдавских граждан необходимо открыть не менее девяти, а лучше 10 избирательных участков в ключевых городах России. МИД призвал молдавские власти проявить ответственность, соблюсти собственные же законы, международные обязательства в сфере избирательных прав, заверив, что Россия готова к незамедлительному диалогу и практическому сотрудничеству для открытия участков, гарантируя их прозрачную и безопасную работу.