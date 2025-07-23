Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NTV: глава МИД Турции выступит на открытии переговоров России и Украины

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, выступит на открытии третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.

Источник: Reuters

По информации турецких СМИ, Фидана будут сопровождать турецкие чиновники, возможно, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, представители Минобороны.

Начало переговоров планируется около 19:00 среды, сообщают турецкие телеканалы.

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.

Первые два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом прошли также в Стамбуле 16 мая и 2 июня.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше