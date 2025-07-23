NTV: глава МИД Турции выступит на открытии переговоров России и Украины

По информации турецких СМИ, Фидана будут сопровождать турецкие чиновники, возможно, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, представители Минобороны.
Начало переговоров планируется около 19:00 среды, сообщают турецкие телеканалы.
Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.
Первые два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом прошли также в Стамбуле 16 мая и 2 июня.
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