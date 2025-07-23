Хакан Фидан примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утром в среду рассказал журналистам, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Стамбул. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что украинская делегация уже прибыла на переговоры в Турцию.