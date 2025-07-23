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Хакан Фидан примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле пройдет под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Об этом «Ъ» сообщил источник в МИД Турции. Встреча запланирована на 19:00 и должна пройти во дворце Чираган, подтвердили «Ъ».

Источник: Reuters

Сегодня, 23 июля, российская и украинская делегация должны встретиться в Стамбуле для проведения третьего раунда прямых переговоров. Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утром в среду рассказал журналистам, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Стамбул. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что украинская делегация уже прибыла на переговоры в Турцию.

Предыдущие два раунда переговоров Москвы и Киева прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле. По итогам двух встреч стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу тексты меморандумов с условиями прекращения огня.

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