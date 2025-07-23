Воронежский губернатор Гусев встретился с зампредом правительства РФ Патрушевым

Глава региона уведомил Патрушева, что воронежский АПК демонстрирует стабильно высокие показатели. В прошлом году по объему производства сельхозпродукции область заняла четвертое место в стране и первое в ЦФО. Воронежская земля входит в топ-5 по выпуску мяса и молока.