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Воронежский губернатор Гусев встретился с зампредом правительства РФ Патрушевым

Губернатор Воронежской области Александр Гусев доложил об успехах родного региона зампреду правительства РФ, экс-министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

О том, как прошел разговор, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава региона уведомил Патрушева, что воронежский АПК демонстрирует стабильно высокие показатели. В прошлом году по объему производства сельхозпродукции область заняла четвертое место в стране и первое в ЦФО. Воронежская земля входит в топ-5 по выпуску мяса и молока.

По количеству сертифицированных производств регион является лидером в России. Воронежцы создали мощный семеноводческий кластер, куда входят семеноводческие хозяйства, селекционные центры, научные учреждения и заводы-производители семян.

Из последних успехов в сельском хозяйстве — сбор первого миллиона тонн зерна из нового урожая. Воронежская область добилась хорошей урожайности, несмотря на погодные аномалии.

Отдельно Гусев и Патрушев обсудили вопросы экологии. В последние пять лет регион вел усиленную работу по устранению несанкционированных свалок, лесовосстановлению, расчистке водоемов и капитальному ремонту гидротехнических сооружений. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» данная деятельность будет продолжена, заверил Гусев.

По результатам встречи Патрушев поручил Российскому экологическому оператору совместно с Воронежской областью ускорить создание инфраструктуры для обращения с мусором. Это позволит повысить комфорт воронежцев.