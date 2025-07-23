Воронежский губернатор Гусев встретился с зампредом правительства РФ Патрушевым

О том, как прошел разговор, сообщает пресс-служба кабмина.
Глава региона уведомил Патрушева, что воронежский АПК демонстрирует стабильно высокие показатели. В прошлом году по объему производства сельхозпродукции область заняла четвертое место в стране и первое в ЦФО. Воронежская земля входит в топ-5 по выпуску мяса и молока.
По количеству сертифицированных производств регион является лидером в России. Воронежцы создали мощный семеноводческий кластер, куда входят семеноводческие хозяйства, селекционные центры, научные учреждения и заводы-производители семян.
Из последних успехов в сельском хозяйстве — сбор первого миллиона тонн зерна из нового урожая. Воронежская область добилась хорошей урожайности, несмотря на погодные аномалии.
Отдельно Гусев и Патрушев обсудили вопросы экологии. В последние пять лет регион вел усиленную работу по устранению несанкционированных свалок, лесовосстановлению, расчистке водоемов и капитальному ремонту гидротехнических сооружений. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» данная деятельность будет продолжена, заверил Гусев.
По результатам встречи Патрушев поручил Российскому экологическому оператору совместно с Воронежской областью ускорить создание инфраструктуры для обращения с мусором. Это позволит повысить комфорт воронежцев.