Bloomberg: срыв антикоррупционных реформ может лишить Украину помощи Запада и потенциального членства в ЕС

Украинский лидер выступил в защиту спорного решения, заявив, что антикоррупционные расследования должны быть очищены от «российского влияния», и заверил, что антикоррупционная инфраструктура продолжит работать, но будет «больше справедливости», говорится в статье.
Они посчитали, что такой шаг затруднит усилия по борьбе со взяточничеством в высших эшелонах власти на Украине, и напомнили, что НАБУ и САП были созданы именно по просьбе западных спонсоров десять лет назад, пишет издание.
Более того, репрессии в отношении институтов по борьбе со взяточничеством могут затормозить усилия Украины по вступлению в ЕС и привести к приостановлению ее безвизового режима с блоком, предполагает издание.
Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с масштабными рейдами против антикоррупционных агентств, жертвами которых, по данным Bloomberg, стали по меньшей мере 15 сотрудников НАБУ. Представители G7 намерены обсудить развитие событий с украинским правительством.