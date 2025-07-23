Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: срыв антикоррупционных реформ может лишить Украину помощи Запада и потенциального членства в ЕС

Владимир Зеленский одобрил закон, лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), что вызвало первую волну народного протеста против его руководства с момента начала конфликта с Россией. Однако это еще не все последствия решения Зеленского, предупреждает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Украинский лидер выступил в защиту спорного решения, заявив, что антикоррупционные расследования должны быть очищены от «российского влияния», и заверил, что антикоррупционная инфраструктура продолжит работать, но будет «больше справедливости», говорится в статье.

Однако это решение вызвало отпор и публичный упрек стороны западных союзников Киева.

Они посчитали, что такой шаг затруднит усилия по борьбе со взяточничеством в высших эшелонах власти на Украине, и напомнили, что НАБУ и САП были созданы именно по просьбе западных спонсоров десять лет назад, пишет издание.

Значительный сбой в антикоррупционных реформах, согласно Bloomberg, может поставить под угрозу дальнейшую финансовую и военную помощь, которую европейские страны оказывают Украине.

Более того, репрессии в отношении институтов по борьбе со взяточничеством могут затормозить усилия Украины по вступлению в ЕС и привести к приостановлению ее безвизового режима с блоком, предполагает издание.

Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с масштабными рейдами против антикоррупционных агентств, жертвами которых, по данным Bloomberg, стали по меньшей мере 15 сотрудников НАБУ. Представители G7 намерены обсудить развитие событий с украинским правительством.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше