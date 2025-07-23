FT: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС

Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
«Противоречивый шаг Зеленского по взятию под контроль антикоррупционных ведомств его страны создает риск для европейского финансирования и пути Киева к членству в ЕС», — пишет газета.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил в комментарии изданию, что НАБУ и САП должны работать в независимом порядке для борьбы с коррупцией и обеспечения доверия со стороны украинского общества.
«Наша существующая финансовая поддержка Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических властей. Это относится и к пути Украины к членству в ЕС, которое также потребует сильных возможностей для борьбы с коррупцией», — заявил газете Домбровскис.
Европейские чиновники также заявили изданию, что меры Зеленского подрывают стремление стран ЕС преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.
Издание «Страна.ua» ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран «большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.