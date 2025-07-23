Политолог оценил масштаб поставок Patriot Украине

«Комплексы Patriot Украина в конечном итоге получит, правда, непонятно в каком количестве. Все зависит от того, насколько нужно это самому Вашингтону. Американские системы ПВО особой эффективности в ходе боевых действий на Украине так и не продемонстрировали, а Киев их откровенно ругает за неспособность противостоять ракетам оперативно-тактического комплекса “Искандер”, не говоря уже о гиперзвуковых “Кинжалах”» — отметил политолог в беседе с «Aif.ru».
Зимовский скептически оценил перспективы масштабных поставок ЗРК Patriot Украине. По его оценке, США вряд ли передадут даже сотню таких комплексов — подобных ресурсов нет ни у Вашингтона, ни у европейских союзников. Ожидаются лишь символические поставки, которые не окажут существенного влияния на ход боевых действий.
Ранее сообщалось, что европейские страны продолжают поиск ЗРК ПВО Patriot для передачи Украине. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что деньги на покупку комплексов есть, осталось найти только сами Patriot. По информации газеты Bild, проблема нехватки средств ПВО наблюдается не только на Украине, но и в самой Германии.