Политолог оценил масштаб поставок Patriot Украине

«Комплексы Patriot Украина в конечном итоге получит, правда, непонятно в каком количестве. Все зависит от того, насколько нужно это самому Вашингтону. Американские системы ПВО особой эффективности в ходе боевых действий на Украине так и не продемонстрировали, а Киев их откровенно ругает за неспособность противостоять ракетам оперативно-тактического комплекса “Искандер”, не говоря уже о гиперзвуковых “Кинжалах”» — отметил политолог в беседе с «Aif.ru».