Сырский попросил Трампа помочь перенести боевые действия на территорию РФ

Главком ВСУ Александр Сырский попросил президента США Дональда Трампа «перенести» боевые действия на территорию России. По его словам, Украина срочно нуждается в том, чтобы США и Европа передали Киеву больше систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Сырский допустил, что ВСУ снова пойдут в наступление, если Украина получит больше военной помощи, а также выразил мнение, что больше украинцев согласятся идти на фронт, если увеличить выплаты. Что еще главком сказал о конфликте — в материале «Газеты.Ru».