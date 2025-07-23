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Сырский попросил Трампа помочь перенести боевые действия на территорию РФ

Главком ВСУ Александр Сырский попросил президента США Дональда Трампа «перенести» боевые действия на территорию России. По его словам, Украина срочно нуждается в том, чтобы США и Европа передали Киеву больше систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Сырский допустил, что ВСУ снова пойдут в наступление, если Украина получит больше военной помощи, а также выразил мнение, что больше украинцев согласятся идти на фронт, если увеличить выплаты. Что еще главком сказал о конфликте — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Главком ВСУ Александр Сырский попросил президента США Дональда Трампа «перенести» боевые действия на территорию России. По его словам, Украина срочно нуждается в том, чтобы США и Европа передали Киеву больше систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Сырский допустил, что ВСУ снова пойдут в наступление, если Украина получит больше военной помощи, а также выразил мнение, что больше украинцев согласятся идти на фронт, если увеличить выплаты. Что еще главком сказал о конфликте — в материале «Газеты.Ru».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию The Washington Post призвал США и Европейский союз передать Киеву больше систем ПВО, а также дальнобойные ракеты, которыми можно было бы наносить удары по территории РФ.

«Призыв Сырского к усилению поддержки прозвучал на фоне разрушительной волны российских атак на украинские города этим летом… Украина также сталкивается с трудностями на поле боя, пытаясь мобилизовать войска, необходимые для сдерживания наступления численно превосходящего противника», — сказано в материале.

Издание пишет, что волна обстрелов убедила президента США Дональда Трампа разрешить европейцам закупать американское оружие для Украины. Сырский полагает, что дополнительные средства ПВО, в том числе американские Patroit, перехватчики беспилотников и авиация для борьбы с БПЛА могли бы предотвратить будущие обстрелы.

Главком ВСУ надеется, что поставка ракет средней и большей дальности, в том числе американских ATACMS и немецких Taurus, при снятии ограничений на применение поможет Украине замедлить производство российского оружия, так как они~ планируют бить по российским заводам, производящим ракеты и беспилотники.~

«Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет значительно проще и… у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», — отметил Сырский.

По данным WP, 4 июля украинский президент Владимир Зеленский обсудил с Трампом снятие ограничений на использование дальнобойных ракет. Американский лидер публично обозначил, что Киеву не стоит бить по Москве или Санкт-Петербургу. Информации о полном снятии ограничений после этого телефонного разговора не было. Сырский также не ответил, остались ли еще у Украины ATACMS.

Главком хочет наступать.

По словам генерала, ВСУ готовы к новому наступлению, если западные страны помогут им с поставкой снарядов и бронетехники:

«У нас есть очень мотивированные и отважные солдаты, которые способны наступать. Но им нужны современные и надежные средства защиты».

Он также рассказал, что наступление в Курской области в 2024 году было продиктовано не только военными нуждами, но и критикой оборонительной тактики ВСУ:

«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное».

Сырский добавил, что Украина начала экспериментировать с мобилизацией украинцев от 18 до 24 лет, хотя обязательно в вооруженные силы призывают только мужчин от 25 до 60 лет. По словам генерала, согласно опросам, более половины молодых украинцев соглашаются на программу из желания заработать.

«Если увеличить выплаты — будет больше желающих», — сказал Сырский. Он также отметил, что Россия платит своим военнослужащим гораздо больше, чем Украина, так как у Москвы есть такая возможность.

Самому Сырскому скоро исполнится 60 лет — пенсионный возраст для военных. Главком ВСУ отметил, что не собирается уходить в отставку, заявив, что «должен делать больше и лучше».

В середине июля Трамп объявил о возобновлении поставок оружия Украине. По его словам, европейцы передадут Украине свою технику, а затем закупят новые системы у США уже для себя. Ранее Трамп приостановил выделение военной помощи Киеву и какое-то время не передавал разведданные. Его новое заявление говорит о серьезных изменениях политики Трампа. По данным WP, Трамп также призвал Зеленского усилить давление на Москву.

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