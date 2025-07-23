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Самарский вице-губернатор Михаил Смирнов ушел в отпуск на неопределенный срок

23 июля 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что первый вице-губернатор и председатель правительства региона Михаил Смирнов находится в отпуске.

23 июля 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что первый вице-губернатор и председатель правительства региона Михаил Смирнов находится в отпуске. Точные сроки его отсутствия не уточняются.

Временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора и председателя правительства назначен Александр Фетисов.

Накануне ухода Смирнова в отпуск в регионе обсуждались слухи о его возможной отставке. Официальных заявлений по этому поводу не поступало.

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