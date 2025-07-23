Живущие в России белорусы получили право участия в местных выборах

Согласно закону, граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, могут избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Такое же право, но уже на территории Белоруссии, получат и граждане РФ.
13 марта 2025 года в Москве был подписан Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который предусматривает наделение указанными правами граждан обеих стран. Путин внес документ на рассмотрение в парламент в июле.
Российский лидер подчеркивал, что ратификация поможет более активно вовлекать граждан в общественную и политическую жизнь.