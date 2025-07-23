Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью

КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Представитель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) Роман Рошка назначен новым вице-премьер-министром по реинтеграции указом президента Майи Санду и принял присягу в среду, став главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем, сообщается на сайте правительства республики.

Источник: CC BY-SA 4.0 / Guvernul Republicii Moldova /

В конце мая стало известно, что власти Молдавии намерены поменять переговорщика по приднестровскому урегулированию после того, как нынешний политический представитель от Кишинева, вице-премьер молдавского правительства по реинтеграции Олег Серебрян будет назначен послом в Турции.

«В среду Рошка принес присягу при вступлении в должность в среду в администрации президента в присутствии главы государства Майи Санду и премьера Дорина Речана. Согласно законодательству, Рошка станет главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем», — отмечается в сообщении.

Смена вице-премьера по вопросам Приднестровья происходит в период стагнаций переговоров между Кишиневом и Тирасполем.

Ранее Рошка был депутатом и возглавлял специальную парламентскую комиссию по мониторингу и контролю над политикой реинтеграции. После церемонии вступления в должность новый вице-премьер был представлен сотрудникам Бюро политики реинтеграции.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше