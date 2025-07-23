Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью

В конце мая стало известно, что власти Молдавии намерены поменять переговорщика по приднестровскому урегулированию после того, как нынешний политический представитель от Кишинева, вице-премьер молдавского правительства по реинтеграции Олег Серебрян будет назначен послом в Турции.
«В среду Рошка принес присягу при вступлении в должность в среду в администрации президента в присутствии главы государства Майи Санду и премьера Дорина Речана. Согласно законодательству, Рошка станет главным переговорщиком Кишинева с Тирасполем», — отмечается в сообщении.
Смена вице-премьера по вопросам Приднестровья происходит в период стагнаций переговоров между Кишиневом и Тирасполем.
Ранее Рошка был депутатом и возглавлял специальную парламентскую комиссию по мониторингу и контролю над политикой реинтеграции. После церемонии вступления в должность новый вице-премьер был представлен сотрудникам Бюро политики реинтеграции.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.