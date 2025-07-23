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Белорусы теперь могут участвовать в выборах в РФ

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал закон, которым ратифицируется протокол о праве граждан Беларуси избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в РФ, а также об аналогичном праве россиян в республике, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Sputnik.by

Ранее глава РФ внес данный документ на ратификацию в Госдуму.

Протоколом внесены изменения в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан, подписанный в декабре 1998 года.

Протокол предусматривает, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что эта инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства.

По его словам, этот важный шаг позволит гражданам Беларуси и РФ активнее участвовать в решении местных вопросов.

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