Белорусы теперь могут участвовать в выборах в РФ

Ранее глава РФ внес данный документ на ратификацию в Госдуму.
Протоколом внесены изменения в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан, подписанный в декабре 1998 года.
Протокол предусматривает, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что эта инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства.
По его словам, этот важный шаг позволит гражданам Беларуси и РФ активнее участвовать в решении местных вопросов.