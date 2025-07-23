СМИ: Туск провел перестановки в правительстве, опасаясь противостояния с новым президентом

Кабинет министров Туска, который был сформирован в конце 2023 года, упрекают за то, что министры проявляют мало инициативы, пишет Bloomberg. Проблемы правительства усугубляют растущий государственный долг и дефицит бюджета, а инвесторы опасаются, что ожидаемая борьба между Туском и Навроцким, который вступит в должность 6 августа, сведет на нет усилия по сокращению бюджетного дефицита. В этом году он превысит 6% ВВП и станет вторым по величине среди стран ЕС после румынского, отмечает издание.