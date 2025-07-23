СМИ: Туск провел перестановки в правительстве, опасаясь противостояния с новым президентом

Кабинет министров Туска, который был сформирован в конце 2023 года, упрекают за то, что министры проявляют мало инициативы, пишет Bloomberg. Проблемы правительства усугубляют растущий государственный долг и дефицит бюджета, а инвесторы опасаются, что ожидаемая борьба между Туском и Навроцким, который вступит в должность 6 августа, сведет на нет усилия по сокращению бюджетного дефицита. В этом году он превысит 6% ВВП и станет вторым по величине среди стран ЕС после румынского, отмечает издание.
В среду Туск сообщил, что сократит состав правительства с 26 до 21 министра. За этим, по его словам, последуют решения о сокращении количества секретарей и заместителей государственных секретарей, пишет польское издание PAP.
Глава польского кабмина объявил, что министр иностранных дел Радослав Сикорский станет вице-премьером, ответственным за внешнюю политику, а Томаш Семоняк, нынешний министр внутренних дел, назначен министром, ответственным за координацию спецслужб и борьбу с нелегальной миграцией. Кроме того, в Польше будет создано «суперминистерство» финансов и экономики, которое возглавит действующий министр финансов Анджей Доманский.
«Самая важная инициатива — это создание реального финансового, экономического центра правительства», — заявил Туск в среду, анонсируя назначение Доманского.
Объясняя продвижение по службе Семоняка, Туск отметил, что на фоне внешних угроз Польше необходим министр, который будет координировать работу спецслужб и «борьбу с нелегальной миграцией, которую Россия и Белоруссия воспринимают как гибридную агрессию».
Кроме того, нынешний заместитель министра по климату Милош Мотыка возглавит новое Министерство энергетики, а Министерством юстиции будет руководить судья Вальдемар Журек.
Хотя Туск 11 июня добился вотума доверия своему правительству, который он лично назначил после выборов, ему не удалось разработать новую стратегию, способную мобилизовать коалицию и польских избирателей в преддверии всеобщих выборов в 2027 году, и популярность коалиции Туска резко снизилась. В июле, судя по опросу CBOS, недовольны работой правительства остались 48% поляков, уточняет Reuters.